23 Nisan Bornova'da Çocukların Sesiyle Yükseldi

23.04.2026 09:40  Güncelleme: 10:32
Bornova Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplandı. Minik meclis üyeleri, tiyatral anlatımlarla taleplerini ortaya koydu ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çocukların mutluluğunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplandı. Minik meclis üyeleri, "Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar" sloganı ve tiyatral anlatımlarla mesajlar verdi; kütüphaneler ve sosyal alanlar gibi talepleri oy birliğiyle kabul etti. Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların mutluluğu ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, onların taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu, "Söz çocuklarda" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Bornova Çocuk Meclisi'ne ev sahipliği yaptı. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen salonda etkinlik, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Çocukların gözünden Bornova projeleri büyük beğeni topladı

Program, 2025 yılı faaliyetlerini içeren film gösterimiyle devam etti. Filmde, Çocuk Meclisi Başkanı Ela Önder ve meclis üyelerinin Oyuncak Kütüphanesi, Pumptrack Parkı, asfalt çalışmaları, Abide-i Hürriyet Meydanı, Atık Bank, Kent Bostanları, Altın Bilezik İstihdam Merkezi, Kent Lokantaları ve Kent Mutfak gibi projeleri yerinde incelemeleri yer aldı. Gösterim, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Görev değişimi ve çocuklardan siyasilere anlamlı mesajlar

Film gösteriminin ardından görev değişimi gerçekleştirildi. Zeynep Dirik, meclis başkanlığı görevini Ela Önder'den devraldı.

Tiyatro eğitmeni Fatih Ay'ın hazırladığı tiyatral anlatımda, mecliste yaşanan tartışmalar sahneye taşındı ve siyasilere dikkat çekici mesajlar verildi. Çocuklar; yeni kütüphaneler açılması, çocuk oyun ve aktivite merkezlerinin artırılması ve hobi kurslarının çeşitlendirilmesi yönündeki taleplerini dile getirerek oy birliğiyle kabul etti.

"Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar"

Meclis sonunda çocuklar hep bir ağızdan "Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar" mesajı verdi. Etkinlik, "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" ve "Bugün 23 Nisan" şarkılarıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Bornova'daki okullardan ve özel eğitim kurumlarından çocuklar ile ailelerinin yoğun katılım gösterdiği programa, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, meclis üyeleri ve belediye bürokratları da eşlik etti.

Başkan Ömer Eşki: "En büyük görevimiz çocukların mutluluğu"

Başkan Ömer Eşki, konuşmasında çocukların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu kadar güzelliğin arasında olmak büyük bir mutluluk. Dünyadaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onların başına kötü bir şey gelmesi bizi derinden yaralıyor. Biz çocuklarımızı hep kahkahalarla, mutlulukla görmek istiyoruz. Onlara yakışan da bu. Bizim en büyük görevimiz; çocuklarımızı daha mutlu, daha güvenli bir geleceğe taşımak. Onların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak, yarınlara anahtar vermek en önemli sorumluluğumuz. Bu güzel organizasyonu hazırlayan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Bunu yılda bir kez değil, daha sık yapalım. Sizlerden gelen her talep bizim için emirdir. Sizlerle bir arada olmak hepimize mutluluk verdi. İçinde bulunduğumuz zor günlerde sizin gülüşleriniz bize umut oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklardan örnek alalım."

Kaynak: ANKA

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi 2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
