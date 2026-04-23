23 Nisan Bornova'da Çocukların Sesiyle Yükseldi

(İZMİR) - Bornova Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplandı. Minik meclis üyeleri, "Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar" sloganı ve tiyatral anlatımlarla mesajlar verdi; kütüphaneler ve sosyal alanlar gibi talepleri oy birliğiyle kabul etti. Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların mutluluğu ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, onların taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu, "Söz çocuklarda" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Bornova Çocuk Meclisi'ne ev sahipliği yaptı. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen salonda etkinlik, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Çocukların gözünden Bornova projeleri büyük beğeni topladı

Program, 2025 yılı faaliyetlerini içeren film gösterimiyle devam etti. Filmde, Çocuk Meclisi Başkanı Ela Önder ve meclis üyelerinin Oyuncak Kütüphanesi, Pumptrack Parkı, asfalt çalışmaları, Abide-i Hürriyet Meydanı, Atık Bank, Kent Bostanları, Altın Bilezik İstihdam Merkezi, Kent Lokantaları ve Kent Mutfak gibi projeleri yerinde incelemeleri yer aldı. Gösterim, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Görev değişimi ve çocuklardan siyasilere anlamlı mesajlar

Film gösteriminin ardından görev değişimi gerçekleştirildi. Zeynep Dirik, meclis başkanlığı görevini Ela Önder'den devraldı.

Tiyatro eğitmeni Fatih Ay'ın hazırladığı tiyatral anlatımda, mecliste yaşanan tartışmalar sahneye taşındı ve siyasilere dikkat çekici mesajlar verildi. Çocuklar; yeni kütüphaneler açılması, çocuk oyun ve aktivite merkezlerinin artırılması ve hobi kurslarının çeşitlendirilmesi yönündeki taleplerini dile getirerek oy birliğiyle kabul etti.

"Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar"

Meclis sonunda çocuklar hep bir ağızdan "Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar" mesajı verdi. Etkinlik, "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" ve "Bugün 23 Nisan" şarkılarıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Bornova'daki okullardan ve özel eğitim kurumlarından çocuklar ile ailelerinin yoğun katılım gösterdiği programa, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, meclis üyeleri ve belediye bürokratları da eşlik etti.

Başkan Ömer Eşki: "En büyük görevimiz çocukların mutluluğu"

Başkan Ömer Eşki, konuşmasında çocukların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu kadar güzelliğin arasında olmak büyük bir mutluluk. Dünyadaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onların başına kötü bir şey gelmesi bizi derinden yaralıyor. Biz çocuklarımızı hep kahkahalarla, mutlulukla görmek istiyoruz. Onlara yakışan da bu. Bizim en büyük görevimiz; çocuklarımızı daha mutlu, daha güvenli bir geleceğe taşımak. Onların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak, yarınlara anahtar vermek en önemli sorumluluğumuz. Bu güzel organizasyonu hazırlayan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Bunu yılda bir kez değil, daha sık yapalım. Sizlerden gelen her talep bizim için emirdir. Sizlerle bir arada olmak hepimize mutluluk verdi. İçinde bulunduğumuz zor günlerde sizin gülüşleriniz bize umut oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklardan örnek alalım."