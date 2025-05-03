Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Dünya Dans Günü Coşkusu - Son Dakika
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Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Dünya Dans Günü Coşkusu

Bornova Belediyesi, Dünya Dans Günü'nde Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle yüzlerce dansçının Harmandalı oynamasıyla büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Başkan Ömer Eşki, dansın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

03.05.2025 12:10
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Dünya Dans Günü'nü Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği organizasyonla kutladı. Yüzlerce dansçının vatandaşlarla birlikte Harmandalı oynadığı etkinlik büyük ilgi gördü. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dansın birleştirici gücüne vurgu yaparak sanatı Bornova'nın merkezine koymaya devam edeceklerini söyledi.

İzmirli dansseverler 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Bornova Belediyesi'nin düzenlediği renkli etkinlikle kutladı. 13 dans grubu ve toplam 340 dansçı, 12 farklı yöreye ait dansları sahneleyerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ritmin ve kültürün buluşması

Etkinlik kapsamında ELADA ekibi Rueda ve Salsa danslarıyla geceye Latin rüzgarı kattı. Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu iki farklı koreografi Hip Hop ve Ladies Style ile sahne aldı. Hayat Dans Spor Kulübü ise Oryantal ve Hip Hop gösterileriyle büyük alkış aldı.

Folklorik gösterilerde ise İzmir Turizm Folklor Derneği "İzmir Erkek" oyununu, Ege Mezunlar Derneği "Ankara Seymen"i, Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu ise "Üsküp" yöresine ait dansları sahneledi. Bornova Sanat Kulübü'nün "Zeybek" gösterisi ve Ege Perdans'ın kadın Zeybek ile Halay dansları da büyük beğeni topladı.

Üçetek Kültür Sanat Derneği karma dans gösterisiyle sahne alırken, Kakapedia Ege ve Yunan Halk Dansları Topluluğu izleyenleri Sirtaki ile Ege kıyılarına taşıdı. Ege Kültür Derneği'nin sunduğu potpori gösteriyle çeşitlilik daha da arttı.

Toplu Harmandalı ile final

Etkinliğin sonunda dansçılar ve vatandaşlar el ele vererek topluca Harmandalı oynadı. Bornova Meydanı'nda adeta dansın ve dayanışmanın ritmi yankılandı.

Başkan Eşki: "Dans birleştirir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki etkinlikle ilgili olarak, "Dans evrensel bir dildir; kültürleri buluşturur, insanları kaynaştırır. Bornova olarak bu çeşitliliğe kucak açmak ve bu coşkuyu halkımızla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Sanatla iç içe, bir arada ve umutla dolu bir kent hayalimiz için bu etkinlikler çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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