Bornova'da 12. Elada Dans Festivali Düzenlendi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Elada Dans Festivali, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festival, latin dansları ve etkileyici koreografilerle izleyicilere görsel bir şölen sundu.

12. Elada Dans Festivali, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta sonu sanatseverlerle buluştu. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlik, iki gün boyunca dansın büyüsünü sahneye taşıdı.

Bornova'nın kültür-sanat hayatında önemli bir yere sahip olan festival, Büyükpark içinde yer alan açıkhava tiyatrosunda yoğun ilgi gördü. Her yıl daha geniş kitlelere ulaşan etkinlik, bu yıl da yüzlerce dans tutkununu bir araya getirdi.

Latin ritimleri ve göz alıcı koreografiler sahnede

Festival boyunca sergilenen Latin dansları ve özgün koreografiler izleyicilerden tam not aldı. Profesyonel dansçıların sahne performansları, müzik ve estetiğin birleşimiyle unutulmaz anlar yaşattı.

Elada Dans Festivali, yalnızca bir sahne etkinliği olmanın ötesinde, Bornova'nın kültürel kimliğini güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Her yıl artan katılımıyla bölgenin sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.