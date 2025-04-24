Bornova'da 23 Nisan Coşkusu: Uçurtma Şenliği Düzenlendi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlediği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile kutladı. İzmir'in dört bir yanından gelen binlerce çocuk, uçurtmalarla gökyüzünü renklendirirken, konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu keyifli bir gün yaşadı.

Bornova'da 23 Nisan dolayısıyla Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nı dolduran binlerce çocuk, uçurtmalarıyla gökyüzünü süsledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da etkinliğe katılarak, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yle birlikte çocukların neşesini paylaştı. Tugay ve Eşki, düzenlenen kortejde çocuklarla yürüyüp "Umut Gökyüzünde" yazılı uçurtmalar dağıttıktan sonra sahneye çıkarak vatandaşlara seslendi.

Bu özel günde Bornova'daki coşku dolu etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Tugay, "Çocuklarımız ve gençlerimiz diyorlar ki: 'Biz büyük ve asil bir milletin evlatlarıyız. Başını önüne eğmek, birilerine teslim olmak yakışmaz.' Bu yüzden Atatürk'ün bize bıraktığı mirası yükseltecek çalışkan, dürüst ve onurlu nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bugün, buradan tüm kardeşlerimi ve büyüklerimi daha çok çalışmaya, mücadeleye katılmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Eşki ise şunları söyledi:

"Ulusal egemenliğimize kimse ket vuramaz"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bizim kendi kendimizi yönetmemiz için TBMM'yi kurdular. O kadar kutlu bir gündü ki, çocuklarımıza armağan ettiler. Bugün daha iyi anlıyoruz. Çünkü bizim irademize şerh koymak isteyenler var. Halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alanlar, hapse atanlar var. Başta cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere iradesine ket vurulan, Silivri Cezaevi'ne gönderilen tüm belediye başkanlarımıza buradan selam olsun. Kimse ama hiç kimse bizim irademizi ve ulusal egemenliğimizi elimizden almaya cesaret etmesin. Bunun bedeli ağır olur. Vatandaşlar 31 Mart seçimlerinde bunun cevabını verdi. İlk seçimde Ekrem İmamoğlu ile bir kez daha verecek. Bugün çocukların bayramı. Onlara hak ettikleri gibi bir gün yaşatmaya çalıştık. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gelecek yıl 23 Nisan'ı daha da büyük bir coşkuyla kutlamayı diliyorum."

Renkli etkinlikler büyük ilgi gördü

Başkan Eşki'nin eşi Beste Eşki ve kızları Asya Tuna ile beraber yer aldığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, gün boyunca Bornova Belediyesi Çocuk Korosu, Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, DJ performansı, kukla ve sihirbaz gösterileri, bubble şov gibi sahne etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Yüz boyama, şişme oyuncaklar, sosis balonlar ve atölyelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca ücretsiz ikramlar da yapıldı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Eşki, başkanlık makamını temsili olarak 9 yaşındaki Larisa Sarı'ya devretti. Yaptığı konuşmayla büyük alkış toplayan minik başkan, şunları dile getirdi:

"Adil bir dünya isterdim"

"Bugün, egemenliğin millete verildiği çok özel bir gün. Bu güzel günü biz çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün temsili olarak Bornova Belediye Başkanı oldum. Bu onurlu fırsatı bana veren Ömer Başkanımıza teşekkür ederim. Eğer gerçekten belediye başkanı olsaydım, tıpkı Ömer Başkanımız gibi her çocuğun eşit, adil ve mutlu yaşaması için çalışırdım. Kimsenin haksızlığa uğramadığı, herkesin güvende hissettiği bir dünya isterdim. Parklar, oyun alanları, kütüphaneler yapardım. Doğayı korumak, hayvanlara sahip çıkmak ve birbirimize karşı saygılı olmak en büyük hayalim. Çünkü biz yarınların büyükleri olacağız. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"