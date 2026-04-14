Bornova'da Kütüphane Haftası Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Bornova'da Kütüphane Haftası Şenliği Düzenlendi

14.04.2026 10:18  Güncelleme: 11:05
Bornova Belediyesi ve Sayra & Çınar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 62. Kütüphane Haftası Şenliği, İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar kardeşlerin anısını yaşatmak amacıyla Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirildi. Çocuklar eğlenceli atölyelerde ve oyunlarda keyifli anlar yaşadı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve Sayra & Çınar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 62. Kütüphane Haftası Şenliği, Atatürk Kitaplığı'nda yapıldı. İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar kardeşlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar çeşitli atölye ve oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin hem dayanışmayı güçlendirdiğini hem de çocuklara umut olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde, Sayra & Çınar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen şenlik, yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar kardeşlerin adını yaşatmak amacıyla kurulan vakıf tarafından gerçekleşen etkinlikte hem anlamlı hem de eğlence dolu anlar yaşandı.

Atölyeden oyuna, her köşede neşe vardı

Şenlikte keyifli atölyelerden eğlenceli oyunlara, zumbadan yüz boyamaya, masal okumadan mini konsere kadar birçok aktivite çocuklarla buluştu. Minikler, rengarenk süslenen alanda hem öğrendi hem eğlendi. Ailelerin ve çocukların alanı doldurduğu şenlik, dayanışma ve anma duygularını da bir araya getirdi. Katılımcılar, Sayra ve Çınar kardeşlerin anısını yaşatan bu özel günde hem duygusal hem de neşeli anlar yaşadı.

Başkan Eşki: "Onların adı umutla yaşayacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili, "Sayra ve Çınar'ın adını yaşatmak, onları gülüşlerle anmak hepimiz için çok kıymetli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Onların adı Bornova'da umutla yaşamaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Kütüphane Haftası, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Kütüphane Haftası Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bornova'da Kütüphane Haftası Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
