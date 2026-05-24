Bornova'da Bayram Öncesi Sosyal Dayanışmayı Güçlendiren Destek

24.05.2026 10:01  Güncelleme: 10:39
Bornova Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların Kent Market kartlarına 100 kredi yüklendi. İlçe genelinde yedi şubeyle hizmet veren Kent Marketler ile yaklaşık 3 bin 500 aileye her ay düzenli destek sağlanıyor.

Bornova Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların Kent Market kartlarına ek 100 kredi yüklemesi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu desteğin temel amacının bayram döneminde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Kent Marketlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimize düzenli olarak destek olmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız 100 kredi yüklemesiyle vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Bornova'da dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KART SİSTEMİYLE ALIŞVERİŞ DESTEĞİ

Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Market sistemi, Bornova genelinde yedi noktada hizmet veren şubeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda, temizlik ve yaşam ürünlerine erişim imkanı sunuyor. Mahalle bazlı erişim kolaylığı sağlayan sistem, vatandaşların kart sistemiyle market düzeninde alışveriş yapabilmesine olanak tanıyarak modern ve yeni nesil sosyal yardım modeli oluşturuyor.

Kent Market uygulaması, Bornova'nın farklı mahallelerine yayılan şubeleriyle 3 bin 500 aileye düzenli destek mekanizması oluştururken, bayram ve özel günlerde yapılan ek kredi yüklemeleriyle sosyal dayanışmayı daha da güçlendiriyor. Ayrıca bu model, Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında öncü kabul edilen uygulamalar arasında gösterilirken, benzer sosyal yardım projelerine ilham veren belediye başkanlarının adlarının verildiği örnek uygulamalar arasında yer alıyor. Bu yönüyle Kent Market sistemi, yalnızca bir yardım modeli değil, aynı zamanda yerel yönetimlerde dayanışma odaklı yaklaşımın sembolü haline geliyor.

"AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR DAYANIŞMA"

Eşki, sosyal belediyeciliğin Bornova'daki en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde dayanışma ağlarını güçlendirmenin kritik olduğunu ifade etti. Eşki, "Amacımız sadece yardım etmek değil, bu dayanışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek" diyerek tüm vatandaşlara huzurlu bir bayram diledi.

Kaynak: ANKA

