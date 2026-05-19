Bornova'da Dopdolu 19 Mayıs

19.05.2026 10:31
(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konserler, spor etkinlikleri ve satranç turnuvalarıyla kutladı.

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle gençleri, sanat, spor ve eğlence dolu organizasyonlarda buluşturdu. Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler, yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Gençlik Festivali, İzmir'in en hareketli buluşma noktalarından Küçükpark Meydanı'nda yapıldı. Üç gün süren festival kapsamında Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nın müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, Zoza ve Kozmonot sahne aldı.

Festivalin finalinde ise DJ Olcay Fidan performansı ve Fondip grubunun konseriyle, gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Festival boyunca Küçükpark Meydanı müzik ve eğlencenin merkezi oldu.

Bornova Belediyesi Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nden yararlanan üniversite öğrencileri için Homeros Vadisi'nde macera parkuru yarışması ve paintball turnuvası düzenlendi. Doğayla iç içe ortamda yapılan etkinlikte öğrenciler hem rekabet dolu anlar yaşadı hem de keyifli vakit geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası ise Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya toplam 114 sporcu katıldı. 10 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara toplam 24 bin TL değerinde hediye çeki verildi.

BAŞKAN EŞKİ: "GENÇLERİN ENERJİSİNİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 19 Mayıs'ın gençliğe duyulan güvenin ve umudun simgesi olduğunu belirterek, gençlerin sanat, spor ve sosyal yaşamla iç içe olmalarını önemsediklerini söyledi. Düzenlenen etkinliklerle gençlerin enerjisini, üretkenliğini ve dayanışma duygusunu desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Eşki, Bornova'da gençlere yönelik kültür, sanat ve spor projelerini artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

