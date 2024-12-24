Bornova'da 'Edebiyatımızın Yüzleri' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bornova'da 'Edebiyatımızın Yüzleri' Sergisi Açıldı

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Edebiyatımızın Yüzleri' sergisi, ünlü yazar ve şairlerin portrelerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 7 Ocak'a kadar Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

24.12.2024 12:16
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Edebiyatımızın Yüzleri" adlı sergi, edebiyat dünyasına damga vurmuş yazar ve şairlerin portrelerini sanatseverlerle buluşturdu. Kadir İncesu'nun objektifinden çıkan eserler, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde 7 Ocak'a kadar görülebilecek. Serginin açılışının ardından gazeteci-yazar Mazlum Vesek'in moderatörlüğünde düzenlenen panelle etkinlik devam etti.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Edebiyatımızın Yüzleri" adlı sergi açıldı. Yaşar Kemal'den Ataol Behramoğlu'na, Muzaffer İzgü'den Adnan Binyazar'a kadar pek çok değerli edebiyatçıya ait 60 portrenin yer aldığı sergide, yazarların hikayeleri de kısa bilgilerle izleyicilere sunuldu. TYS İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ve İzmirli yazarların da katıldığı etkinlik, sanat ve edebiyatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İncesu: "Edebiyatımız adına bir vefa buluşması"

Serginin küratörü ve fotoğraf sanatçısı Kadir İncesu, 20 yıllık çalışmasının ürünü olan bu sergiyle İzmir'de yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İncesu, "Edebiyatımızın Yüzleri başlığıyla İzmir gibi edebiyatçılar yetiştiren bir şehirde bu sergiyi açmak benim için büyük bir onur. Bu çalışma, edebiyatımız adına bir vefa buluşması ve hafıza tazelemesi niteliğinde" dedi.

Vesek: "Edebiyatın fotoğraf makineli şövalyesi"

Panelde söz alan gazeteci-yazar Mazlum Vesek, Kadir İncesu'nun edebiyat dünyasına katkılarına değinerek, "Onun için 'Edebiyatımızın fotoğraf makineli şövalyesi' demiştim. Bu sergide bu unvanı bir kez daha hak ettiğini görüyoruz. İncesu'nun portreleri, edebiyat belleğimiz için paha biçilemez bir arşiv niteliği taşıyor" diye konuştu.

Eşki: "Bornova, kültür ve sanatın başkenti olma yolunda ilerliyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir'in kültürel dokusuna vurgu yaparak, "İzmir, köklü geçmişiyle edebiyat dünyasının en önemli isimlerini yetiştiren bir şehir. Bugün burada Kadir İncesu'nun objektifinden edebiyatımızın yüzlerini görmek, hepimiz için büyük bir onur. Bu sergi, sadece bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir bellek çalışmasıdır. Bornova Belediyesi olarak sanat ve edebiyatı desteklemeye, şehrimizin kültürel mirasını zenginleştiren projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Edebiyat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da 'Edebiyatımızın Yüzleri' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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