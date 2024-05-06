Bornova'da Elektronik Marketten Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Bornova'da Elektronik Marketten Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bornova\'da Elektronik Marketten Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki elektronik marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılar, çalıntı eşyaları teslim ettikten sonra gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısının daha önceki suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

06.05.2024 12:07
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezindeki elektronik marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta bir alışveriş merkezindeki elektronik marketten dizüstü bilgisayar, kamera, akıllı saat çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların elektronik eşyaların güvenlik alarmını sökerek hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Polis, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları kiralık aracın plakasını belirledi.

Bursa'da olduklarını beyan eden zanlılar, 5 Mayıs'ta İzmir'e gelerek çalıntı eşyaları polise teslim etti.

Gözaltına alınan Ç.Ö. (38) ve kız arkadaşı D.A. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Ç.Ö'nün eski voleybolcu olduğu, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Elektronik Marketten Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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