Bornova\'da Elektronik Marketten Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezindeki elektronik marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta bir alışveriş merkezindeki elektronik marketten dizüstü bilgisayar, kamera, akıllı saat çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların elektronik eşyaların güvenlik alarmını sökerek hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Polis, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları kiralık aracın plakasını belirledi.

Bursa'da olduklarını beyan eden zanlılar, 5 Mayıs'ta İzmir'e gelerek çalıntı eşyaları polise teslim etti.

Gözaltına alınan Ç.Ö. (38) ve kız arkadaşı D.A. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Ç.Ö'nün eski voleybolcu olduğu, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.