Bornova'da Gençlik Festivali Coşkuyla Kutlanacak

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 13-16 Mayıs günleri arasında düzenleyeceği Gençlik Festivali ile kutlayacak. Spor, sağlık ve müzik dolu etkinliklerin yer alacağı festivalin finalinde, kortej yürüyüşünün ardından Grup Seksendört Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak. Başkan Ömer Eşki, tüm gençleri ve Bornovalıları bu coşkulu kutlamaya davet etti.

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl 13-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği Gençlik Festivali ile büyük bir coşku ve katılımla kutlamaya hazırlanıyor. Gençlerin ruhuna, enerjisine ve üretkenliğine hitap eden etkinlikler dört gün boyunca Bornova'nın simgesi haline gelen Küçükpark Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Grup Seksendört hayranları ile buluşacak

Festivalin final gecesinde sahne alacak olan Grup Seksendört, sevilen şarkılarıyla gençleri Bornova'da müzikle buluşturacak. Konser öncesi Küçükpark'tan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek büyük kortej yürüyüşü, gençliğin dinamizmini tüm ilçeye yayacak.

Başkan Eşki'den coşkuya davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hazırlıkları süren festivalle ilgili olarak "19 Mayıs, sadece bir bayram değil, bir özgürlük ve bağımsızlık manifestosudur. Biz de bu ruhu, gençlerimizin enerjisiyle buluşturmak için dopdolu bir festival hazırladık. Bir öğrenci kenti olan Bornova'mızda hem eğlenceli hem de sağlıklı bir programla gençlik bayramını doyasıya kutlayacağız. Tüm gençleri, aileleri ve Bornovalıları etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu.

Sağlık, spor, müzik ve eğlence dolu 4 gün

13-14-15 Mayıs | 16.00 - 18.15 | Küçükpark Meydanı

Sağlıklı Genç Sağlıklı Gelecek Standı, Masabaşı Egzersizleri, Pilates/Aerobik ve Zumba etkinlikleri

Her akşam saat 20.30'da konserler:

13 Mayıs: Grup Bournabat

14 Mayıs: Grup İlyada

15 Mayıs: Grup Zoza

16 Mayıs Cuma | Final Gecesi | Bornova Cumhuriyet Meydanı

20.00 DJ Performansı

20.30 Kortej Yürüyüşü (Başlangıç: Küçükpark Meydanı)

21.00 Grup Seksendört Konseri