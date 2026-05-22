Bornova'da Sünnet Şöleni İçin Kayıtlar Başladı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin 4-12 yaş arası çocukları için gerçekleştireceği toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu sosyal proje ile dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi ve çocukların hafızalarında neşeli bir anı bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki dayanışma ruhunu büyütecek anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. Kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik geleneksel sünnet şöleni için başvuru süreci başladı.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 HAZİRAN 2026

Ekonomik olarak zorluk yaşayan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, 4 ile 12 yaş arasındaki çocukların kayıtları alınacak. Ailelerin en geç 5 Haziran 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

KAYIT ADRESİ: MAHALLE MUHTARLIKLARI

Bornovalı vatandaşların başvuru işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kayıtlar doğrudan mahalle muhtarlıkları üzerinden toplanıyor. Vatandaşların kendilerine en yakın muhtarlığa giderek form doldurmaları yeterli olacak.

BAŞKAN EŞKİ: "ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her zaman dar gelirli ailelerin ve çocukların yanında olduklarını belirterek, "Belediyecilik sadece yol yapmak, temizlik hizmeti vermek değildir; komşusunun derdiyle dertlenmek, ailelerimizin yükünü paylaşmaktır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için düzenleyeceğimiz bu sünnet şöleniyle, hem çocuklarımızın mürüvvetini hep birlikte görecek hem de onların hafızalarında unutulmaz, neşeli bir anı bırakacağız. Bornova'da hiçbir çocuk kendini yalnız hissetmeyecek. Tüm ailelerimizi muhtarlıklarımıza başvurmaya davet ediyorum" diye konuştu.