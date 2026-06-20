Bornova'da Yeşil Gelecek İçin Tarihi İmza - Son Dakika
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Bornova'da Yeşil Gelecek İçin Tarihi İmza

20.06.2026 09:22  Güncelleme: 10:32
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Bornova Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği, iklim kriziyle mücadele, çevre hakları ve sürdürülebilir yaşam alanlarında ortak projeler yürütmek üzere iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, yerel politikaları güçlendirerek Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'e katkı sunmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği, iklim kriziyle mücadele, çevre hakları ve sürdürülebilir yaşam alanlarında ortak projeler yürütmek üzere iş birliği protokolü imzaladı. Eski bir Çocuk Meclisi üyesi olan Dernek Başkanı Gaye Tuğrulöz ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin imzaladığı anlaşma, yerel politikaları güçlendirerek Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'e güçlü bir yerel katkı sunmayı hedefliyor.

Bornova Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği, iklim kriziyle mücadele, çevre hakları ve sürdürülebilir yaşam alanlarında ortak projeler üretmek adına kurumsal bir iş birliği protokolüne imza attı. Avrupa Enerji Kentleri Ağı Yönetim Kurulu Üyesi olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz tarafından imzalanan bu protokol, katılımcı yerel yönetim anlayışına örnek bir model sunuyor.

GEÇMİŞİN ÇOCUK MECLİSİ ÜYESİ, BUGÜNÜN İKLİM LİDERİ

Protokolün imza töreninde duygusal ve anlamlı anlar yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ile yollarının yıllar öncesine dayandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan yıllar, yıllar, yıllar önce ben Bornova Belediyesi'nde normal bir çalışanken Çocuk Meclisi'nde olan kardeşimiz Gaye büyümüş ve iklimle ilgili önemli çalışmalar yapmış. Biz de onların derneğiyle beraber iklim temalı bir protokole imza attık. Kendisiyle aynı amaçta bir protokol imzalamaktan, çocukluğundan beri göstermiş olduğu aktif mücadelenin bir yerinde bizim de imza koymuş olmamızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz."

HEDEF: KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK VE DOĞAYLA UYUMLU BORNOVA

Başkan Ömer Eşki, yeşil, kentsel ve dijital dönüşümü belediyecilik anlayışının merkezine koyduklarını vurguladı. Bornova'yı doğayla uyumlu bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Eşki, "Bu dönem doğayla uyumlu, yoğun bir çalışma süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hem yeni bir enerji için hem karbon emisyonu için hem de yerinde üretim için çok yoğun bir mesai harcıyoruz" diyerek, ilçedeki çevre yatırımlarının hız kesmeden süreceğini müjdeledi.

YERELİN SESİ COP31 ZİRVESİ'NDE YANKILANACAK

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise Bornova Belediyesi ile omuz omuza çalışmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Küresel iklim politikalarını yerelleştirmeyi amaçladıklarını belirten Tuğrulöz, hedeflerini şu sözlerle aktardı:

" Bornova Belediyesi ile Sosyal İklim Derneği olarak geliştirdiğimiz bu protokol bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarla, gençlerle, tüm üyelerimizle, Bornova'daki tüm gönüllülerimizle Bornova'nın iklim kriziyle mücadelesini desteklemek, politikaları yerelleştirmek ve ülkemizin bu sene ev sahipliği yapacağı COP31'e yerelin sesini daha güçlü duyurmak için çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Başkanımıza ilgisi için çok teşekkür ederiz."

ULUSLARARASI HİBE PROGRAMLARI VE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

İmzalanan stratejik protokol kapsamında iklim krizine karşı toplumsal dayanıklılığı artıracak uygulamalar hayata geçirilecek. Ulusal ve uluslararası hibe programlarına ortak başvuruların yapılacağı iş birliği çerçevesinde; iklim adaleti, çevre hakları ve sürdürülebilirlik konularında eğitimler, seminerler, atölyeler ve geniş çaplı farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik eden projelerin yanı sıra, araştırma, izleme ve raporlama faaliyetlerinde de ortak hareket edilecek.

Kaynak: ANKA

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