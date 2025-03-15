Bornova'da İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Başladı - Son Dakika
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Bornova'da İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Başladı

Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu başladı. 42 kursiyerin katıldığı kurs, kadınlar ve gençler için meslek edinme fırsatı sunuyor.

15.03.2025 10:25  Güncelleme: 11:06
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu, Evka-3 Mutfak Atölyesi'nde başladı. 42 kursiyerin katıldığı üç aylık eğitim sonunda katılımcılar, kalfalık belgesi alarak iş sahibi olma fırsatı yakalayacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların ve esnafın örgütlü gücünün bu projeye büyük katkı sunduğunu vurgularken, hijyen ve kalite konusunda titizlikle çalışılması gerektiğini söyledi. Proje, kadınların ve gençlerin meslek edinerek istihdama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bornova Belediyesi ve İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası işbirliğiyle, İzmir Soroptimist Kulübü'nün desteğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu törenle başladı. Evka-3 Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen kurs, özellikle kadın ve gençlerin meslek sahibi olmasını amaçlıyor.

Kadınların gücüyle başarı gelecek

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların örgütlü gücünün tarih boyunca ekonomik ve toplumsal yapıyı güçlendirdiğine dikkati çekti.

Eşki, "Anadolu'da devletleşmenin iki büyük destekçisi esnaf teşkilatları ve kadın örgütlenmeleri oldu. Bugün de aynı güç birliğiyle, kadınların ve esnafın desteğiyle büyük bir başarı yakalayacağız. Bu kurstan mezun olan arkadaşlarımız iş sahibi olacak" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin gece yarısı yaptığı fırın denetimlerine bizzat katılan Başkan Ömer Eşki, kursiyerlere esprili bir dille seslenerek hijyen ve kaliteye önem vermeleri gerektiğini belirtti: "Bir gün ansızın fırınlarınıza, pastanelerinize gelebilirim! Lütfen hijyen koşullarına uygun bir şekilde üretim yapın" ifadelerini kullandı.

Pastacılıktan istihdama giden yol

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Bornova Belediyesi ile daha önce de birçok meslek edindirme kursu düzenlediklerini belirterek, bu projeyle yeni bir istihdam kapısı açtıklarını söyledi. Esen: "Kurslarımızda 42 kursiyerimiz, üç ay boyunca pastacılığın inceliklerini öğrenecek ve kalfalık belgesi alarak iş sahibi olma fırsatı yakalayacak. En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna inanıyorum" dedi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen projeler geliştiren İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Beril İşçioğlu Özüner ise, kursiyerlerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlanacağını vurguladı.

18-35 yaş arası 37'si kadın, 5'i erkek toplam 42 kursiyerin eğitim aldığı kurs, hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki grup halinde gerçekleşecek. 300 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kalfalık belgesi alarak sektörde çalışma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kadın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Başladı - Son Dakika

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