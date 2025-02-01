Bornova'da Kış Bilim Kampı ve Fen Bilimleri Kulübü Töreni Düzenlendi

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(İZMİR) - Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi'nde yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen Kış Bilim Kampı ve 10 haftalık Güz Dönemi Fen Bilimleri Kulübü programlarını başarıyla tamamlayan toplam 223 öğrenci, düzenlenen törende katılım belgelerini Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun elinden aldı.

Bornova Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik bilimsel eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatiline özel düzenlenen Kış Bilim Kampı, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerini bilimle buluşturdu. "Bilimde Matematik" temasıyla gerçekleştirilen dört günlük kampta, öğrenciler astronomi, biyoloji, fizik, paleontoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanlarında uygulamalı atölyelere katıldı. Bilimsel düşünme becerilerini geliştiren ve eğlenceli öğrenme deneyimi sunan kampın benzeri, yaz tatilinde Yaz Bilim Kampı adıyla tekrar gerçekleştirilecek.

14 Ekim ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Güz Dönemi Fen Bilimleri Kulübü ise 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bilimsel düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırdı. 10 hafta süren etkinliklerde, öğrenciler laboratuvar deneyleri, modelleme çalışmaları ve uygulamalı bilim etkinlikleri ile bilimsel bilgilerini pekiştirdi.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu, Kış Bilim Kampı ve Fen Bilimleri Kulübü'nü başlarıyla tamamlayan öğrencilere düzenlenen törende sertifikalarını verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bilimin çocuk yaşta sevdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Bornova'nın çocukları ve gençleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bilimle iç içe büyüyen bir nesil yetiştirmek, ilçemizin ve ülkemizin geleceği için en büyük yatırım. Bilimle güçlenen çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor. Katılım gösteren öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden eğitmenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.