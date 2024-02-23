Bornova'da kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza

Bornova\'da kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan baskında 173 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplamda 1 milyon 111 bin 525 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu. İşletmenin sahibi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

23.02.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Mühürlenen işletmenin sahibi B.B. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:46:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova'da kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement