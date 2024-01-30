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Bornova'da Kumar Oynayan 69 Kişiye 443 Bin 325 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Bornova'da Kumar Oynayan 69 Kişiye 443 Bin 325 TL İdari Para Cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir umuma açık işletmede kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 69 kişi suçüstü yakalanırken, işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheli S.A. hakkında işlem başlatıldı ve kumar oynayan 69 kişiye toplamda 443 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Bornova\'da Kumar Oynayan 69 Kişiye 443 Bin 325 TL İdari Para Cezası
30.01.2024 - 13:15,
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İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletmede kumar oynayan 69 kişiye 443 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Naldöken Mahallesi'nde umuma açık işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 69 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Şüpheli S.A. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "Mühür bozma" suçundan işlem başlatıldı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kumar oynayan 69 kişiye 443 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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Jandarma, İzmir, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da Kumar Oynayan 69 Kişiye 443 Bin 325 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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