Bornova\'da kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan ve bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalanan zanlı, tutuklandı.
Kamil Tunca Caddesi'nde uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçileri, dün gece saatlerinde bir otomobili durdurdu.
Araç içerisindekilerin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bir kişiden şüphelendi.
Verilen kimlik bilgisinin kadına ait olduğunun fark edilmesi üzerine şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Emniyette parmak izi alınan şüphelinin, 19 Mart'ta kuyumcu Bekir Bozar'ın (68) otomobilde öldürülmesine ilişkin aranan F.B. (24) olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan F.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
F.B'nin ilk ifadesinde, Bozar'dan alacağı olduğunu, olay günü de otomobilde tartıştıklarını söylediği belirtildi.
Öte yandan emniyetten adliye sevk edilirken gazetecilerin "Pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna zanlı, "Ölmemek için yaptım." diye cevap verdi.
Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bornova ilçesinde 19 Mart'ta silahla öldürülen Bekir Bozar'ın cesedi, 1 gün sonra park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu.
Olayla ilgili E.Ö. tutuklanmış, şüpheli ifadesinde, kendisinin otomobili kullandığını, F.B'nin Bozar'ı tabancayla öldürdüğünü, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçtıklarını söylemişti.
F.B'nin cinayetin ardından Bozar'ın kuyumcu dükkanını soyduğu da tespit edilmişti.
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