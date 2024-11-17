Bornova'da Minik Öğrencilere Kukla Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da Minik Öğrencilere Kukla Gösterisi

Geniş Video İzle

İzmir Bornova Belediyesi, ara tatilde 'Şeker Turunç ve Çiçeğin Piknik Maceraları' adlı kukla oyununu minik izleyicilerle buluşturdu. Oyun, sağlıklı beslenme ve ağaçlandırmanın önemini eğlenceli bir dille anlattı.

17.11.2024 10:37  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Bornova Belediyesi, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ile iş birliğiyle Şeker Turunç ve Çiçeğin Piknik Maceraları" kukla oyununu, ara tatilde minik öğrencilerle buluşturdu.

Bornova Belediyesi, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğiyle "Şeker Turunç ve Çiçeğin Piknik Maceraları" adlı kukla oyununu, Bornovalı çocuklar için sahneledi.

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde üç gün boyunca altı kez sahnelenen oyun, sağlıklı beslenme ve ağaçlandırmanın önemini eğlenceli bir dille anlattı.

Fatih Ay'ın yönettiği, Gözde Dizdar ve Volkan Fesçi'nin oynadığı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Sağlıklı yaşamın ve doğa sevgisinin önemini vurgulayan hikaye, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Gösteri sonrası birçok aile, Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Çocuklarımızın geleceği için yatırım yapıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların eğitimi ve sosyal gelişimi için düzenlenen bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini vurguladı. Eşki, "Sağlıklı beslenme ve çevre bilinci gibi konuları çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamak, onların geleceğini şekillendirmek için çok önemli. Bu etkinlikler sayesinde hem onları eğlendiriyor hem de farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü, bizim için en büyük mutluluk kaynağı" dedi.

Bornova\'da Minik Öğrencilere Kukla Gösterisi
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Minik Öğrencilere Kukla Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 12:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova'da Minik Öğrencilere Kukla Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.