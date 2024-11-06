Bornova'da Moto Kuryeler İçin Yeni Park Alanı Açıldı - Son Dakika
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Bornova'da Moto Kuryeler İçin Yeni Park Alanı Açıldı

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Bornova-Bayraklı Moto Kuryeler Derneği, yeni açılan park alanı için belediye başkanına teşekkür etti. Başkan Eşki, moto kuryelerin örgütlenmesi ve güvenliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

06.11.2024 09:47  Güncelleme: 10:36
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(İZMİR) - Bornova-Bayraklı Moto Kuryeler Derneği Başkanı Akın Ak ve başkan yardımcıları, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye kendilerine ayrılan yeni park alanı için teşekkür ziyaretinde bulundu. Parkta yapılacak düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Eşki, moto kuryelerin örgütlenmesinin önemine dikkat çekti.

Bornova-Bayraklı Moto Kuryeler Derneği Başkanı Akın Ak ve Başkan Yardımcıları Zafer Güzel ile Evren Denker, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti. Moto kuryeler, Kazım Dirik Mahallesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 12 Eylül'de açılışı yapılan park alanı için Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Gereken düzenlemeler yapılacak

Yeni açılan Moto Kurye Parkı, moto kuryelerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve Küçükpark çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hizmete sunuldu. Parkta aynı anda 100 motosikletin park edebilmesi sağlanırken, büfe ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da yer alıyor. Başkan Eşki, park alanında eksik kalan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirtti.

"Moto kuryeler örgütlenmeli ve desteklenmeli"

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon moto kurye bulunduğuna dikkat çeken Başkan Eşki, bu meslek grubunun taşıdığı riskler nedeniyle örgütlenmesi gerektiğini vurguladı. Eşki, moto kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenliklerinin sağlanmasının önemine değinerek, yerel yönetimler olarak bu alandaki desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Moto Kuryeler İçin Yeni Park Alanı Açıldı - Son Dakika

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