Bornova'da Muhtarlara Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bornova'da Muhtarlara Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Bornova'da, özellikle kırsal mahallelerde çıkan yangınlara karşı muhtarları bilinçlendirmek amacıyla 'Temel Yangın Güvenliği Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, yangınların çıkış nedeninin yüzde 98 oranında insan kaynaklı olduğu vurgulanarak, yangınların çıkmaması için alınması gereken önlemler ve yangın sırasında yapılması gerekenler anlatıldı.

11.08.2024 14:21  Güncelleme: 14:47
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(İZMİR) - Bornova'da, özellikle kırsal mahallelerde çıkan yangınlara karşı muhtarları bilinçlendirmek amacıyla "Temel Yangın Güvenliği Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, yangınların çıkış nedeninin yüzde 98 oranında insan kaynaklı olduğu vurgulanarak, yangınların çıkmaması için alınması gereken önlemler ve yangın sırasında yapılması gerekenler anlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda muhtarlara dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, eğitimlere özellikle yaz döneminde yangınların daha sık yaşandığı kırsal mahallelerden başladıklarını belirterek, kış aylarında kent merkezindeki mahallelerde de eğitimlere devam edeceklerini ifade etti.

Eşki: "Önlemler basit, sonuçları ağır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangınların insan kaynaklı olmasının önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, "Yangınlar büyük yıkımlara neden oluyor ve çoğunlukla dikkatsizlik, ihmal gibi basit hatalardan kaynaklanıyor. Bu tür eğitimler, hem farkındalık yaratmak hem de bilinç oluşturmak açısından çok önemli. Bornova Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve muhtarlarımızın bu konuda daha etkin rol oynamalarını sağlayacağız" dedi.

Bornova'nın büyük desteğini gördük

İzmir genelinde çıkan tüm yangınlarda Bornova Belediyesi'nin ciddi desteğini gördüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz ise, yangınların büyük bir kısmının sigara izmaritlerinden çıktığını ve Bornova'da yılın ilk 8 ayında irili ufaklı 1600 yangın meydana geldiğini belirtti. Bu rakamın yüzde 400 oranında bir artışı temsil ettiğini belirten Korkmaz, muhtarlara köylerde mangal ateşi yakılmasına izin vermemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Bilgisizlik ve ihmal

Eğitimde İtfaiye Eğitmeni Cihan Varoğlu da yangın sırasında yapılması gerekenleri anlatırken, yangın söndürme cihazları ve yanıcı maddeler hakkında hayati bilgiler verdi. Varoğlu, yangınlara neden olan olayların başında bilgisizlik ve ihmalin geldiğini belirterek, sakin kalmanın önemine dikkat çekti.

Muhtarlar çok önemli

Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, Bornova Belediyesi olarak yapacakları tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında muhtarların çok önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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