Bornova'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
İzmir'in Bornova ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilçam Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulundurulduğu iddiası üzerine arama yaptı.
Yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili M.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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