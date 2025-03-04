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Bornova'da Yeni Proje İncelemeleri

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçedeki yeni yol, fidanlık alanı ve modern TIR garajı projelerini yerinde inceledi. Eşki, ulaşım ve yeşil alanları güçlendirme hedefinde devam edeceklerini ifade etti.

04.03.2025 09:47  Güncelleme: 11:04
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte ilçedeki projeleri yerinde inceledi. Pınarbaşı'nda 4 kilometrelik yeni yol yapımı, yenilenen fidanlık alanı ve Işıkkent'te modern TIR Garajı gibi projeler hakkında bilgi alan Aslanoğlu, Bornova'nın hızla geliştiğini vurguladı. Başkan Eşki, ilçenin ulaşım, yeşil alan ve lojistik altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri ile ilçedeki projeleri yerinde inceledi. İnceleme turunda, Bornova'nın çehresini değiştirecek projeler tanıtıldı.

Pınarbaşı'nda yeni yol yatırımı

İlk olarak Pınarbaşı'nda yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Eşki, iki etapta tamamlanacak 4 km'lik yeni güzergahın bölgenin ulaşımını rahatlatacağını söyledi. Kemalpaşa Caddesi'nden başlayıp Ankara Asfaltı'na kadar uzanacak yolun tamamen yenileneceğini belirten Eşki, söküm işlemlerinin başladığını ve ışıklandırma ile peyzaj çalışmalarıyla bölgeye modern bir görünüm kazandırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlık alanının yenilendiğini belirten Eşki, "Artan kapasitemizle birlikte Bornova'nın ihtiyacı olan çiçek, bitki ve ağaçları artık daha verimli şekilde üretebiliyoruz" dedi.

Işıkkent'te nakliyecilere modern TIR Garajı

İnceleme turunun son durağı Işıkkent'te yapımı tamamlanan modern TIR Garajı oldu. 100 TIR kapasiteli tesisin, bölgedeki lojistik sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Eşki, "Bu garaj sadece bir park alanı değil, aynı zamanda nakliyecilerimiz için bir dinlenme merkezi olacak. Yeme-içme alanları, tuvalet, duş ve konforlu dinlenme yerleriyle uzun yıllardır beklenen modernizasyonu sağlıyoruz" dedi.

Eşki: "Bornova için çalışmaya devam"

İlçede yapılan yatırımların Bornovalılar için olduğunu belirten Başkan Ömer Eşki, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım, yeşil alan ve lojistik gibi alanlarda önemli projelere imza attık. Halkımızın desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aslanoğlu: "Önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Bornova Belediyesi'nin projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bornova, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en dinamik ilçelerinden biri. Yerel yönetim olarak halkın yaşam kalitesini artıran projeleri görmek bizleri gururlandırıyor. Ömer Başkan ve ekibinin çalışmaları, Bornova'yı daha yaşanabilir ve modern bir hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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