Bornova'da Yol Seferberliği Sürüyor

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçe genelinde süren yol çalışmaları kapsamında Işıkkent ve Pınarbaşı'nda incelemelerde bulundu. Bornovalılarla bir araya gelen Başkan Eşki, Pınarbaşı Pınar Caddesi ile düğün salonları bölgesinin yenilendiğini, Işıkkent'te ise sanayi ve lojistik bölgelerinde trafiği rahatlatacak önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Sorunlu ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçe genelinde devam eden yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Işıkkent ve Pınarbaşı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, Pınarbaşı'nda sürdürülen asfalt serim ve kaldırım çalışmalarını, Işıkkent'te ise doğal gaz firmasının altyapı çalışmaları sonrası bozulan sokaklarda gerçekleştirilen kilit taş döşeme çalışmalarını yerinde gördü.

Saha ziyaretleri sırasında bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Eşki, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çalışmalar hakkında ilgili teknik personelden ayrıntılı bilgi alan Eşki, yapılan düzenlemelerin hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de uzun vadeli ulaşım sorunlarını çözmeyi hedeflediğini vurguladı.

Pınarbaşı'nın en işlek caddesi baştan sona yenilendi

Pınarbaşı Mahallesi'nin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Pınar Caddesi'nde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ömer Eşki, caddeyi peyzaj düzenlemeleri ve modern ışıklandırma sistemiyle tamamen yenilediklerini ifade etti. Ayrıca düğün salonlarının bulunduğu bölgede yol, kaldırım ve kavşak düzenlemelerinin bütüncül bir anlayışla ele alındığını söyledi.

Işıkkent'te trafiğe nefes aldıran yatırımlar

Işıkkent'te özellikle sanayi ve lojistik yoğunluğunun bulunduğu alanlara odaklandıklarını dile getiren Başkan Eşki, başta Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bulunduğu bölge olmak üzere Tır Garajı'nı da kapsayan önemli trafik yatırımlarının hayata geçirildiğini belirtti. Doğalgaz çalışmaları sonrası bozulan sokakların kesme taş döşemeleriyle yeniden düzenlendiğini kaydeden Eşki, bölgenin altyapı ve üstyapı kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

"İhtiyaç olan her noktada çalışmalar sürecek"

Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın farklı mahallelerinde sorunlu ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Amacımız Bornova'nın her mahallesinde güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım altyapısı oluşturmak" dedi.