Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi İçin Koruma Önerileri

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi,Geleneksel Çarşı Bölgesi'nin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Taşların Hafızası: Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi'nden Geriye Kalanlar" söyleşisine ev sahipliği yapacak. Restorasyon ve Sanat Tarihi Uzmanı Yüksek Mimar Zeynep Gülden Teket Yılmaz ile başlayacak seri, Bornova'nın tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmaların anlatıldığı söyleşilerle devam edecek.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü tarafından yarın saat 17.00'de Dramalılar Köşkü'nde düzenlenecek "Taşların Hafızası: Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi'nden Geriye Kalanlar" başlıklı söyleşide, Restorasyon ve Sanat Tarihi Uzmanı Yüksek Mimar Zeynep Gülden Teket Yılmaz, Büyük Çarşı ve Küçük Çarşı hakkındaki tezinin ayrıntılarını vatandaşlarla paylaşacak. Yılmaz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Programı'nda hazırladığı "Anıtsal Yapıları ve Ticaret Dokusu ile Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi'nin Değerlendirilmesi ve Koruma Önerileri" başlıklı tezinin ışığında, özellikle Büyük Çarşı'ya yönelik koruma önerilerini dinleyicilere aktaracak.

Büyük Çarşı'ya koruma önerileri

Küçük Çarşı'nın niteliklerini büyük oranda kaybettiğini ancak Büyük Çarşı'nın çok büyük bir tarihi ve kültürel miras olduğunu söyleyen Yılmaz, öncelikle bunun farkına varılması gerektiğini, bu nedenle bu konuda bir tez hazırladığını belirtti. Yılmaz, amacının tezinde ele aldığı Geleneksel Çarşı Bölgesi için oluşturulacak koruma ilkelerini mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmak olduğunu, bu önemli değere toplumsal olarak sahip çıkılmasına katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.