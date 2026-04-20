Bornova'da Kadın Dayanışması Güçleniyor

(İZMİR) - Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin genel kurulunda mevcut başkan Hürriyet Yıldız yeniden seçildi. Yeni yönetim ve temsilcilerin belirlendiği toplantıda, kadın emeğini büyütmeye ve daha fazla kadına ulaşmaya yönelik hedefler öne çıktı.

Bornova'da kadın girişimciliğini güçlendiren önemli yapılardan biri olan Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, olağan genel kurul toplantısını Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda, hem faaliyetler değerlendirildi hem de yeni dönem yönetimi belirlendi.

Seçim sonucunda mevcut başkan Hürriyet Yıldız, yeniden başkanlığa seçildi. Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı ve eski Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın da katıldığı genel kurulda, Yönetim kurulu asil üyeliklerine Necla Çoral ve Ayşe Kayalı getirilirken, yedek üyeliklere ise Serpil Akbaba, Zerrin Aybertürk ve Türkan Binici seçildi.

Denetim ve üst birlik temsilcileri belirlendi

Kooperatifin denetim kurulu asil üyeliklerine Emine Özcan Ova ve Esra Kavuşan seçilirken, denetim kurulu yedek üyeliklerini Feryat Dinler ile Maviş Akgün üstlendi.

Öte yandan, kadın kooperatifleri arasında önemli bir çatı kuruluş olan Simurg Kadın Kooperatifi Birliği'nde de Bornova Kooperatifi'ni temsil edecek isimler belirlendi. Birliğin asil üyeliklerine Duygu Kayalı ve Serpil Akbaba seçilirken, Hürriyet Yıldız ve Necla Çoral ise yedek üyeler arasında yer aldı.

Genel kurulda yapılan konuşmalarda kadın emeğinin görünürlüğünü artırmanın, dayanışmayı büyütmenin ve yerel kalkınmaya katkı sağlamanın önemi vurgulandı. Yeni dönemde kooperatifin üretim kapasitesini artırmaya, daha fazla kadına ulaşmaya ve ekonomik hayatta kadınların yerini güçlendirmeye yönelik projelere ağırlık verileceği ifade edildi.