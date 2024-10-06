Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Bornova Kısa Film Günleri için geri sayım başladı. 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, 23 ülkeden 48 kısa film izleyiciyle buluşacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sanat ve kültürün gücüyle Bornova'yı uluslararası bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Bornova Kısa Film Günleri, ulusal ve uluslararası kısa film festivallerinde gösterilen kurmaca, belgesel ve animasyon türündeki seçkin filmleri sinemaseverlerle buluşturacak. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek film gösterimlerinin yanı sıra, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ve bir de sergi düzenlenecek. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak halka açık olacak.

Dikkat çekici film seçkileri

11 Ekim'de Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde Fransız yönetmen Matteo La Capria'nın Another Alice adlı filmiyle açılacak olan etkinlik kapsamında 12 ve 13 Ekim'de Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde tüm gün boyunca film gösterimleri ve yönetmen söyleşileri düzenlenecek. Özellikle Konuk Yönetmen Seçkisi ve Jüri Filmleri Seçkisi büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Ekipman desteği ve atölye çalışması

Bu yıl ayrıca, ikinci kez düzenlenen BKFG Pitching Platformu'nda finalist olan 8 kısa film projesinden üçüne ekipman desteği ödülü verilecek. Sinemaya ilgi duyan Bornovalılar için 'Pitching Nasıl Yapılır' ve 'Buluntu Görüntünün Sinemada Kullanımı' başlıklı iki atölye düzenlenecek. Atölyelere katılmak isteyenler, 6 Ekim'e kadar Bornova Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başkan Eşki'den sinemaseverlere davet

Sanat ve kültürün gücüyle Bornova'yı uluslararası bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'nın kültür-sanat hayatını her geçen gün daha da zenginleştirmek için çalışıyoruz. Genç yetenekleri destekleyerek, sinema alanında ilham verici projelere ev sahipliği yapıyoruz. Kısa Film Günleri, sinema sektörüne adım atmak isteyenler için önemli bir platform sunuyor. Tüm sinema tutkunlarını Bornovamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Bornova Kısa Film Günleri'ne dair detaylı bilgiye, etkinliğin Instagram hesabı olan @bornovakisafilmgunleri üzerinden ulaşılabilecek.

Bornova'da sinema dolu üç gün

11 Ekim Cuma: Açılış Töreni ve Another Alice filmi gösterimi

12 Ekim Cumartesi: Film gösterimleri, atölyeler ve yönetmen söyleşileri

13 Ekim Pazar: Pitching Platformu sunumları ve ödül töreni