Bornova Kısa Film Günleri Sona Erdi - Son Dakika
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Bornova Kısa Film Günleri Sona Erdi

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bornova Kısa Film Günleri başarıyla tamamlandı. Festivalde, 24 ülkeden 48 film gösterildi, atölyeler düzenlendi ve yeni projelere destek verildi.

15.10.2024 15:49
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Bornova Kısa Film Günleri, sona erdi. Festivalin sonunda düller proje sahipleriyle buluştu.

Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Bornova Kısa Film Günleri, sona erdi. Kurmaca, belgesel ve animasyon dallarında 24 ülkeden 48 filmin yer aldığı festival, üç gün boyunca sinemaya ve kısa filme olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kısa Film Günleri'nin her yıl artan katılımcı sayısı ve yoğun ilgiyle Bornova'da sinemaya olan ilgiyi artırmaya devam ettiğini söyledi.

Etkinlikler ve atölyelerle dolu program

Festival, Dramalılar Köşkü'ndeki açılış töreni ve Matteo La Capria'nın yönettiği "Another Alice" filminin gösterimiyle başladı. Aynı gün, Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi'nde "Kısa Film Afişleri Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yine Dramalılar Köşkü'nde, Nesli Özalp'in yürüttüğü "Pitching Nasıl Yapılır?" ve Hande Zerkin'in "Buluntu Görüntünün Sinemada Kullanımı" atölyeleri büyük ilgi gördü. Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi'nde ise 5 seans kısa film gösterimi yapıldı; izleyiciler, yönetmenlerle birebir söyleşi fırsatı buldu.

BKFG Pitching Platformu'nda yeni projelere destek

Festivalin son gününde, Dramalılar Köşkü'nde BKFG Pitching Platformu düzenlendi. Finalist 8 kısa film projesi, yönetmen ve yapımcıları tarafından jüriye sunuldu. Yönetmen Iraz Okumuş, bağımsız yapımcı Diler Ercan ve Prof. Dr. Ahmet Gürata'dan oluşan jüri, "Ekipman Desteği Ödülü" için üç projeyi seçti.

Ödül alan projeler şunlar:

"Mustafa Jones" - Yönetmen: Yiğit Erkol, Yapımcı: Evrim İnci

"Park Yeri" - Yönetmenler: Yasin Erdoğan ve Melihat Ağgül, Yapımcı: Melihat Ağgül

"Phobia" - Yönetmen ve Yapımcı: Yağmur Telli Yücel

Eşki: "Bornova'yı sanatla buluşturuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kısa Film Günleri gibi etkinliklerle hem genç sinemacılara destek olduklarını hem de sanatseverleri buluşturduklarını söyledi. Başkan Eşki, "Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Bornova'da sanatı yaygınlaştırmak ve sinema gibi farklı sanat dallarını desteklemek bizim için çok önemli. Bu festival de bu vizyonun bir parçası," dedi. Başkan Eşki, etkinlikte genç sinemacılara sundukları platformun özellikle altını çizerek, "Geleceğin sinemacılarına destek olmak, onların projelerini hayata geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Kısa Film Günleri Sona Erdi - Son Dakika

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