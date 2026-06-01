Bornova Mirası Etkinlikleri Yoğun Katılımla Tamamlandı

01.06.2026 10:12  Güncelleme: 11:57
Bornova Belediyesi'nin 'Bornova Mirası' projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş etkinlikleri, vatandaşları Yeşilova Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü ve Dramalılar Köşkü gibi tarihi ve doğal değerlerle buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde kent aidiyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin "Bornova Mirası" projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş etkinlikleri, vatandaşları Yeşilova Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü ve Dramalılar Köşkü gibi kentin tarihi ve doğal değerleriyle buluşturdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde Bornovalılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de kentin kültürel mirasını yakından tanıdı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin kent aidiyetini güçlendirdiğini ve Bornova'nın mirasını gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

YEŞİLOVA'DAN YASSITEPE'YE

Etkinliklerin ilk durağında vatandaşlar, Yeşilova Höyüğü ile Yassıtepe Höyüğü arasında düzenlenen yürüyüşte Bornova'nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık etti. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte bölgenin arkeolojik ve kültürel değerleri katılımcılarla paylaşıldı.

DRAMALILAR KÖŞKÜ'NE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Bornova Metro durağından başlayan yürüyüş rotası, Dramalılar Köşkü'nde son buldu. Katılımcılar rota boyunca Bornova'nın kent belleğini yakından tanıma fırsatı bulurken, tarihi köşkün atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü.

"BORNOVA'NIN MİRASINI HEP BİRLİKTE YAŞATIYORUZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın sahip olduğu tarihi ve doğal değerleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Bornova sadece bir ilçe değil, binlerce yıllık geçmişiyle yaşayan büyük bir kültür hazinesi. Bizler bu mirası korurken aynı zamanda vatandaşlarımızın da bu değerleri yaşayarak tanımasını istiyoruz. Bornova Mirası etkinlikleriyle tarih, doğa, spor ve kent kültürünü bir araya getiriyoruz. Daha sağlıklı, çevreci ve aidiyet duygusu güçlü bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

