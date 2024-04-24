Bornova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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(İZMİR) - Bornova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği'yle zirveye çıktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çocukların yüzü her zaman gülsün" dedi.

Başkan Eşki'nin eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan Uçurtma Şenliği, yalnızca Bornovalıları değil İzmir'in dört bir yanından gelen binlerce vatandaşı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buluşturdu.

Şenlik kapsamında çocuklara uçurtma dağıtıldı, macun ve pamuk şeker gibi nostaljik ve eğlenceli yiyecekler ikram edildi. Palyaçoların minikleri eğlendirdiği alanda yüz boyama etkinlikleri de yapıldı. Atölyeler kuruldu, basket, penaltı ve dart yarışmaları düzenlendi.

Şenlik alanında vatandaşlara seslenen Başkan Eşki, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bugün Ata'mızın meclisimizin kuruluşuyla beraber çocuklarımıza armağan ettiği çok güzel bir bayram. Biz de bu bayramı daha güzel bir hale getirelim istedik. Dünyada en güzel şey çocukların yüzlerinin hep gülmesi. Ne yazık ki başta Filistin olmak üzere etrafımızda çok kötü şeyler yaşanıyor ama ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyle yüzyıldır bir huzur adası. Bu anlamda bizlere bu güzel ülkeyi hediye eden Büyük Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."