MAGELANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Buda'nın yaşamını, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Günü, Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentinde bulunan Borobudur Tapınağı'nda coşkuyla kutlandı.
Festival çiçekler, parlak renkler, fenerler, dualar gibi görsel şölene ev sahipliği yaptı.
Son Dakika › Güncel › Borobudur'da Vesak Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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