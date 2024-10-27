Borrell: Sudan'daki HDK Saldırıları Endişe Verici

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'da 18 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılardan gelen görüntülerin "endişe verici" olduğunu bildirdi.

Borrell, X hesabından HDK'nin, Cezira eyaletinin doğusunda bazı köylere yönelik saldırıları hakkında paylaşımda bulundu.

Cezira eyaletinden gelen "korkunç görüntülerin endişe verici olduğunu" belirten Borrell, HDK'nin "toplu katliam ve tecavüz" eylemlerinde bulunduğunun bildirildiğini aktardı.

Borrell, "Sivillere yönelik katliamlar durdurulmalı ve failler sorumlu tutulmalıdır. AB, adaletin yerini bulması için harekete geçmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

HDK'nin 25 Ekim'de ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi de insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.