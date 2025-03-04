Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu

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(İSTANBUL) - Borsa İstanbul'da, olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 17 kişi gözaltına alındı.

Borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında, son dönemlerde olağanüstü fiyat harekettiliklerinin oluştuğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi

"Olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa istanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldigi, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde degerlendirildiği, 4 Mart tarihi itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 'Sermaye Piyasasi araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu' tespit edilen kişiler hakkinda operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farkli illerde de olmak üzere toplam 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur."