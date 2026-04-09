Borsa Manipülasyonu Soruşturması Tamamlandı: 41 Şüpheliye Hapis İstemi

Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Nihat Özçelik ve Işık Ökte'nin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bazı hisselerde işlem hacmi ve fiyatlarda olağan dışı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerle küçük yatırımcının zarara uğratıldığı tespit edildi.

İddianamede, 'Baykuş' lakabıyla bilinen Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün emir bazlı manipülasyon, yanıltıcı bilgi sunma ve suç gelirlerini gizleme yöntemlerini kullandığı belirtildi. Özellikle PAMEL hissesindeki manipülasyonun, Özçelik'in talimatıyla Demirbaş kardeşler koordinasyonunda gerçekleştirildiği aktarıldı. Şüphelilerin, dar bir çevre içinde hareket ederek yüksek miktarda nakit parayı aracı kurumlara yatırdıkları ve bunu manipülasyon amacıyla kullandıkları ifade edildi.

İddianamede, manipülasyonla elde edilen gelirlerin yeni işlemler için kaynak oluşturduğu ve sistematik bir yapı kurulduğu kaydedildi. Özçelik'in varlık barışı kapsamında açıkladığı 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon dolar tutarındaki paranın bu sürecin başlangıcı olduğu belirtildi. Örgütün hiyerarşik bir yapıda faaliyet gösterdiği, çalışanların farklı yerlerde konumlandırıldığı ve iletişimin sınırlandırıldığı da iddia edildi.

Ayrıca, şirketlerin enerji ve madencilik alanlarında bilgi manipülasyonu yaptığı, deprem sonrası tadilatların yeni yatırım gibi sunulduğu ve finans medyasındaki reklamların yatırımcıyı yanıltıcı olduğu belirtildi. Savcılık, örgütü 'çantacılar', 'bordrolular' ve 'iş ilişkisindekiler' olmak üzere üç gruba ayırdı. İddianamede, bazı şüphelilerin kamuoyunda saygın görünerek yatırımcı algısını yönlendirdiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, TMSF'nin kayyum olarak atandığı çok sayıda şirket listelendi. Nihat Özçelik ve Reha Çırak hakkında 16 yıldan 34 yıla kadar, diğer 39 şüpheli hakkında ise 5 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.