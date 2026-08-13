Borsa Yükseldi, Fed Faiz Kararı Beklentileri Güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa Yükseldi, Fed Faiz Kararı Beklentileri Güçlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, üretici enflasyonu verileri sonrası yükselişle günü tamamladı. Dow Jones %0,13 arttı.

New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 53.839,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.798,99 puanla rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 26.803,03 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler, şirket bilançoları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında petrol fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan verilerin, tüketici enflasyonunun temmuzda beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini göstermesinin ardından bugün açıklanan veriler de üretici enflasyonunun aynı ayda beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Ilımlı enflasyon verileri, Fed'in eylüldeki toplantısında politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 65,6'ya yükselirken, faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 34,4'e geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Petrol fiyatlarındaki hareketler de enflasyon görünümüne etkisi açısından yakından takip edildi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,3 düşüşle 86,95 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 81,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, küresel ve ABD kaynaklı verilerin petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından izlendi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Cisco'nun finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borsa Yükseldi, Fed Faiz Kararı Beklentileri Güçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 02:43:39. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa Yükseldi, Fed Faiz Kararı Beklentileri Güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.