Borsada Vurgun İddiası - Son Dakika
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Borsada Vurgun İddiası

CHP'li Karabat, borsa yatırımcılarının büyük zararlar yaşadığını ve vurgun yapıldığını açıkladı.

16.09.2024 12:10
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Borsa üzerinden vurgun yapılıyor, halk kontrollü yoksullaştırılıyor. Geldiğimiz noktada borsaya yatırım yapan 8 milyon civarındaki vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda. Bir taraftan vurgun yapılırken diğer taraftan da borsa yatırımcısının hisseleri değersizleştirilerek enflasyonla mücadele ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Bu servet transferi ve soygununu asla meşrulaştıramazsınız. Gün gelince bunların tek tek hesabını soracağız" dedi.

CHP Genel Sayman ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, borsada yaşanan düşüşlere ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Borsa üzerinden vurgun yapılıyor, halk kontrollü yoksullaştırılıyor. AKP, vatandaşları 'yerli ve milli' sözleriyle döviz ve altın yerine borsaya yönlendirdi. Geldiğimiz noktada borsaya yatırım yapan 8 milyon civarındaki vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda. Çok büyük bir organize vurgun döndüğü iddiaları aldı, yürüdü. Sadece son üç ayda, pay senedi değeri 14 trilyon TL'den 13 trilyon TL'ye geriledi. 1 trilyon liralık kayıp oluştu. Ucuza hisse toplayıp satan tahtacılar ve bazı portföy yönetim şirketleri on milyarlarca lirayı ceplerine attılar. Eski Hazine Bakanı Nureddin Nebati, BIST şirketlerinin piyasa değerinin GSYH'ye oranının yüzde 60'a çıkması gerektiğini söylemişti. Mehmet Şimşek de finansman ihtiyacının yüzde 12'sinin sermaye piyasalarından karşılandığını, bunun ABD'deki gibi yüzde 60'a çıkması gerektiğini vurgulamıştı.

"Servet transferi ve soygununu asla meşrulaştıramazsınız"

Moody's ve diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu artırdılar. Bunu ballandıra ballandıra anlatıp Türkiye'ye yatırım yağacağını, borsanın uçacağını söyleyerek vatandaşları kandırdınız. Bu ülkede SPK ne iş yapar? Siz sadece halka arz, AKP açıklamaları, sermaye artırımları gibi evrak işleriyle mi görevlisiniz? SPK'nın asli görevi borsa yatırımcısını korumak, onların soyulmasına engel olmaktır. Bir taraftan vurgun yapılırken diğer taraftan da borsa yatırımcısının hisseleri değersizleştirilerek enflasyonla mücadele ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Bu servet transferi ve soygununu asla meşrulaştıramazsınız. Vatandaş üç kuruş birikimi enflasyon karşısında erimesin diye AKP'ye güvenip borsaya girdi. Sonuçta tahtacıların ve bazı portföy şirketlerinin kölesi oldular. Her şey kayıtlar altında. Gün gelince bunların tek tek hesabını soracağız."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

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