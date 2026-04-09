Bakan Bayraktar: Enerji Krizinde Çeşitlendirme ve Türkiye'nin Merkezi Rolü

Krizin yaşandığı bölgede Suudi Arabistan'ın petrolünü taşıyan ve BAE'de Fujairah Limanı'na petrol getiren iki önemli boru hattı bulunuyor. Bakan Bayraktar, bu hatlar olmasaydı dünyanın daha yıkıcı bir krizle karşılaşabileceğini belirterek, çeşitlendirmenin önemini vurguladı ve krizin yeni bir enerji mimarisine zorladığını ifade etti.

Türkiye'nin uzun yıllardır boru hatları, depolama tesisleri ve çeşitlendirme stratejisiyle büyük yatırımlar yaptığını anlatan Bayraktar, enerji güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Coğrafi konum ve altyapı yatırımları sayesinde Türkiye'nin bölgede merkezi bir ülke haline geldiğini, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğal gaz alarak ve Avrupa'ya bağlantılarını artırarak önemli bir rol oynadığını açıkladı. Türkiye'nin yaklaşık 80 milyar metreküp doğal gaz kapasitesi olduğunu ve bunun tüketiminden fazla olması nedeniyle komşularına satma imkânı bulunduğunu belirtti.

Krizin Türkiye ekonomisine maliyetini de değerlendiren Bayraktar, petrol fiyatlarındaki artışın ilave maliyetlere yol açabileceğini, ancak kısa ve orta vadede risk görmediğini söyledi. Doğal gaz depolarının yüzde 72 doluluk oranıyla Avrupa'dan daha iyi durumda olduğunu ve ham petrol tanklarının da yarısından fazlasının dolu olduğunu kaydetti.