Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Mine Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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NEVŞEHİR'de, boşandığı Hüseyin Ç. tarafından otomobilde tabancayla öldürülen 1 çocuk annesi Mine Özcan (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Otoparktaki 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde hareketsiz bir kadın olduğunu görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki Mine Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç ve çevresinde inceleme yapan ekipler, kadının 1 ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından tabancayla vurulduğunu belirledi. Mine Özcan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hüseyin Ç. ise Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin teslim aldığı Mine Özcan'ın cenazesi, Çardak köyündeki Yukarı Camisi'ne getirildi. Cenazeye Özcan'ın yakınları katıldı. 12 yıl evli kaldığı öğrenilen Mine Özcan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şüpheli Hüseyin Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.