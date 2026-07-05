Boşandığı Eşiyle Tartışan Kadın Tutuklandı

Bilecik'te eski eşiyle ilişki yaşadığını öğrendiği erkeği bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Ö.Y, erkek arkadaşı U.Ö. ile evde otururken eve zorla giren boşandığı eşi M.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında elinde bulunan bıçakla U.Ö'yü karın boşluğundan yaralayan M.B, olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvelik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B'yi saklandığı yerde, suç aletiyle kısa sürede yakaladı.

Bıçakla yaralanan U.Ö, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan M.B, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.