Boşanma Aşamasında Bıçaklı Saldırı

1) BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde Y.D. (29), boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi eşi Sedef D.'yi (27) çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Sedef D., yaralı halde bir çay ocağına sığınırken, Y.D. olay yerine 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Ayaspaşa Mahallesi Pazar Sokak'taki Öğretmen Şükrü Tınaz Apartmanı'nda meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sedef D., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.D. ile kardeşinin yaşadığı Saray ilçesindeki evine geldi. Çift, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı. Bunun üzerine Y.D., Sedef D.'yi boğazından bıçakladı. Sedef D., yaralı halde apartmanın altında bulunan bir çay ocağına sığınırken, Y.D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedef D., ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan Y.D. ise olay yerine 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Y.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.