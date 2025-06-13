Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eşi Emine Akpınar'ı (36) öldüren sanık Emrah Akpınar (38) hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Emrah Akpınar ile maktulenin resmi nikahlı eş oldukları, olay tarihinde ayrı yaşadıkları belirtildi.

Sanığın olay yerine yeğeni A.Ö. ile giderek cinayeti işlediği aktarılan iddianamede, "Emrah Akpınar, maktule Emine Akpınar'ı zorla çekmek suretiyle götürmeye çalıştı, sonrasında ateş etti. Maktuleye Emrah Akpınar, yerde olduğu esnada yakın mesafeden ateş etmeye devam etti. Sonrasında Emrah Akpınar ve A.Ö. geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı." ifadelerine yer verildi.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün iddianameye giren uzmanlık raporunda ise Emrah Akpınar'ın kullandığı tabancada A.Ö'nün ellerinden alınan svap örneklerinde atış artığı tespit edildiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin otopsi raporunun de yer aldığı iddianamede, Emine Akpınar'ın 6 mermi çekirdeği ile öldürüldüğü aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen Emrah Akpınar, maktule ile son dönemde bazı uyuşmazlıklar yaşadıklarını, boşanma davası açmasını söylediğini ifade etti.

Olay günü ve öncesinde eşiyle boşanma konularını konuşmak istediğini belirten Akpınar, şunları kaydetti:

"Hakkımda daha önce uzaklaştırma kararı alması nedeniyle yanına gitmek istemedim, yeğenim A.Ö'yü arayarak onunla buluştum. Öncesinde eşim ve kızımı da telefon ile aramıştım. Eşim telefonlara cevap vermedi. Kızım da eşimin evde olmadığını, kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi. Saatin geç olması ve evde 3 çocuğumun, özellikle kız çocuklarımın olması nedeniyle durumu kontrol etmek için olay yerine gittim. İkamete yaklaşık 100 metre kala aracı park ettim. A.Ö'ye eve gidip eşimin olup olmadığını kontrol etmesini, kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. A.Ö. eşimin ikametine gitti. Kısa bir süre sonra eşimin dolmuş duraklarının bulunduğu sokaktan yürüyerek geldiğini gördüm. Araçtan inerek birkaç kez seslendim. Önce beni tanıyamadı galiba, daha sonra yanına gittim. Neden telefonlarıma cevap vermediğini, boşanma aşamasıyla ilişkin konuşmak istediğimi söyledim. Bana, 'Sen de erkek misin' şeklinde sözler söyledi. Bu sözden sonrasını tam hatırlamıyorum. 2021 yılından itibaren taşımış olduğum ruhsatsız silahı çıkartarak eşime hatırlamadığım sayıda ateş ettim."

İddianamede sanık hakkında, "Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Sanığın ayrıca, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da cezalandırılması istendi.

A.Ö. hakkında ise "Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, Emrah Akpınar'ı olayın ardından sakladıkları belirlenen E.Y. ve N.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, Akpınar ile yeğeni A.Ö. olayın ardından tutuklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve N.A. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.