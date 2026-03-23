Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü

23.03.2026 14:39
FATİH'te H.A., boşanma aşamasındaki eşi Semanur'u boğarak öldürdü ardından evi ateşe verdi.

FATİH'te H.A.(30), boşanma aşamasındaki eşi Semanur Algül'ü (29), boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli koca H.A. adliyeye sevk edildi.

Yangın, 20 Mart Cuma günü saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ÖNCE DARBETMİŞ SONRA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yangın söndürme çalışmaları sonrası evde yapılan incelemede, Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Semanur Algül'ün bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. tarafından boğarak öldürüldüğü ve cinayetin ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
