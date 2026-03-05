Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

FATİH'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha D. (30) sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.