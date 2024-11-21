Boşanma Aşamasındaki Şüpheli İki Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Şüpheli İki Kişiyi Öldürdü

Boşanma Aşamasındaki Şüpheli İki Kişiyi Öldürdü

Servet Bozkurt, elektronik kelepçeyi kırarak boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisini öldürdü.

21.11.2024 23:09
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(ANKARA) - Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırıda bulunan M.C.K'yı azmettiren Servet Bozkurt'un boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin erkek arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Bozkurt, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yakalandı.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde 2 Ekim'de görülen Sinan Ateş suikastı davasının karar duruşmasında verilen ara sonrası kafeterya kısmında, M.C.K. isimli şahıs, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırmıştı. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlanmış, sağlık görevlileri anneye müdahalede bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı. Soruşturma sonrasında M.C.K. isimli şahsı Servet Bozkurt'un 3 bin lira karşılığında azmettirdiği ortaya çıkmıştı. Bozkurt'a elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verilmiş, M.C.K. ise tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Elektronik kelepçeyi kırdı

Ev hapsindeki Bozkurt'un ayak bileğindeki elektronik kelepçeyi kırarak boşanma aşamasında olan eşini ve eşinin sevgilisini öldürdüğü öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada olay yerinden kaçan Bozkurt'un İstanbul'da yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce S.B. isimli şüpheli şahsın H.Ş. ve eşi E.B'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan S.B. isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Sinan Ateş, Politika, Güvenlik, Ev hapsi, İstanbul, Bozkurt, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Şüpheli İki Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

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