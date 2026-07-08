Boşanma Sürecinde Zorlama Hapis Cezası - Son Dakika
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Boşanma Sürecinde Zorlama Hapis Cezası

08.07.2026 11:19
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İstanbul Kartal'da koca, boşanma aşamasındaki eşinin evinin doğal gazını kesmekten hapis cezası aldı.

İstanbul Kartal'da boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı koca hakkında, eşinin yaşadığı evin doğal gazını kestiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası kararı verildi.

Kartal'da ikamet eden mağdur kadın E.P, boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı sonrasında mahkemece kullanımına tahsis edilen evinin doğal gazını keserek, tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mağdur E.P. şikayet dilekçesinde, M.P. ile boşanma aşamasında olduklarını, bu süreçte eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığını, M.P'nin de kendisine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

Evlilik birliği içerisinde birlikte yaşadıkları evin mahkeme kararıyla kendisine tahsis edildiğini ve karardan sonra söz konusu ikamette tek yaşadığını belirten E.P, beyanında şunları kaydetti:

"M.P. bana evin kira sözleşmesini iptal edeceğini, doğal gaz ve diğer abonelikleri kapatacağını söyledi. Kirayı ve faturaları son bir aya kadar kendisi ödüyordu, son bir ay da ben ödedim. Bana kapatacağına dair mesaj attıktan 3 gün sonra tüm abonelikleri kapatıp, benim kişisel maaş hesabıma ve diğer hesaplarıma bloke koydurdu. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Ben evde su, doğal gaz ve elektrik olmadığı, eşim kira sözleşmesini iptal ettiği için o evi boşaltmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

E.P, evlilik birliği içinde M.P'nin kendisine tehdit ve hakaret içeren mesajlar da attığını belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

M.P. ise alınan ifadesinde, eşiyle anlaşamadıkları için boşanma kararı aldıklarını belirtti.

Bu süreçte de birbirlerine karşı uzaklaştırma kararı aldırdıklarını aktaran M.P, "E.P'nin bana aldırmış olduğu kararda, müşterek yaşadığımız ev kendisine tahsis edildiği için ben karardan sonra eve hiç gitmedim. Ben E.P'nin ailesinin yanında kaldığını düşündüğüm için zaten kira sözleşmesi bitecek olan evin doğal gazını kapattırdım. Daha sonra avukatım beni arayarak E.P'nin avukatı ile görüştüğünü, E.P'nin hala orda yaşadığını söyleyince ben doğal gazı tekrardan açtırdım." diyerek suçlamaları reddetti.

Kararını açıklayan Anadolu Aile Mahkemesi, doğal gazı kapattırmak suretiyle mağdurun müşterek konutu kullanımına engel olduğunu belirterek, M.P. hakkında 3 gün zorlama hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Sürecinde Zorlama Hapis Cezası - Son Dakika

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