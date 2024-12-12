Bosch, 10.000 İşçi Çıkarabilir

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BERLİN, 12 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen otomobil tedarikçisi Bosch'un Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Frank Sell, şirketin ülkede 8.000-10.000 kişiyi işten çıkarabileceğini söyledi.

Sell çarşamba günkü basın toplantısında, personel azaltmaya yönelik alınan son önlemlerin çalışanlar arasındaki belirsizliği artırması nedeniyle şirket içindeki mevcut atmosferin "tamamen dayanılmaz" olduğunu belirtti.

Avrupa otomotiv endüstrisinin zayıflayan talep, yüksek üretim maliyetleri ve yoğunlaşan rekabetle boğuştuğu bir dönemde işten çıkarmalar yaşanıyor. Almanya'da yaklaşık 135.000 işçi istihdam eden Bosch, zorluklara uyum sağlamak için artan baskıyla karşı karşıya.

Şirketin çalışma konseyine de başkanlık eden Sell, Bosch'un an itibarıyla yaklaşık 2.500 çalışanın çalışma saatlerini azalttığını ve bu önlemin potansiyel olarak 10.000 kadar personeli kapsayacağını belirtti.

Kasım ayında küresel çerçevede yıllar içinde 5.500 kişiyi işten çıkaracağını duyuran şirket, rakamın artabileceğinin sinyallerini vermişti.

Sell, işçi temsilcileri ve sendikaların şu anda 2025 için eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve müzakerelerin başarısız olması halinde grevlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Potansiyel işten çıkarmalar, elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş olması ve sektördeki diğer yapısal değişiklikler karşısında Alman otomobil üreticileri ile tedarikçilerinin yaşadıkları zorlukların bir sonucu. Bosch'un daha fazla kişiyi işten çıkarmayı değerlendirmesi, sektördeki daha geniş büyük sorunlara işaret ediyor.