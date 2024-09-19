Bosch Başkanı'ndan Çin'in İnovasyon Rolu - Son Dakika
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Bosch Başkanı'ndan Çin'in İnovasyon Rolu

Bosch Başkanı\'ndan Çin\'in İnovasyon Rolu

Bosch Başkanı Hartung, Çin'in inovasyon merkezi haline geldiğini ve yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi.

19.09.2024 17:51
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Almanya'nın Hannover kentinde 2024 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ulaşım konulu medya ön gösteriminde söyleşi gerçekleştiren Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, 16 Eylül 2024. (Fotoğraf: Jia Jinming/Xinhua)

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, Çin'in tüketici pazarından inovasyon üssüne dönüşmekte olduğunu söyledi.

HANNOVER, 19 Eylül (Xinhua) -- Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, Almanya'nın Hannover kentinde 2024 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ulaşım konulu medya ön gösteriminde Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Çin, tüketici pazarından bilgi ve inovasyon merkezine doğru dönüşüm geçiriyor" dedi.

Hartung, Çin'in üretim yeteneklerini genişletme ve küresel inovasyondaki rolünü artırma konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekti. Hartung, Bosch'un artan talebi karşılamak üzere Çin'e uzun vadeli yatırımlarını sürdürmeyi planladığını kaydetti.

Çin'e sık sık seyahat ettiğini ve Çin pazarı hakkında derin iç görülere sahip olduğunu belirten Hartung, "Çin bizim için son derece önemli bir pazar. Büyük bir başarı yakaladık ve yatırımlarımız artmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay aylardır üzerinde çalıştığımız yeni enerjili araçların kilit öneme sahip bileşenlerine yönelik yeni bir fabrikayı kısa sürede faaliyete geçireceğiz" dedi.

Elektrikli araçların önümüzdeki on yıllık dönemde küresel binek otomobil piyasasının önemli bir parçası haline geleceğine yönelik öngörüsünü paylaşan Hartung, ticari araç sektöründe bazı piyasaların yakıt hücreleri ve hidrojenli içten yanmalı motorlar gibi hidrojene dayalı çözümleri tercih edebileceğine de dikkat çekti.

Almanya'nın Hannover kentinde 2024 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ulaşım konulu medya ön gösteriminde Shaanxi Otomobil Holding Grubu Limited Şirketi'nin standında hidrojen yakıt hücreli çekici hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 16 Eylül 2024. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Hartung, 2024 IAA Ulaşım adlı medya ön gösteriminde Bosch'un sergilediği teknolojilerin, Avrupa ile Çin arasındaki yakın işbirliğinin ürünleri olduğunu açıkladı. "Birçok teknolojinin sadece bir kişi ya da küçük bir ekiple geliştirilip dünya çapında uygulanması mümkün değil" diyen Hartung, özellikle hidrojen teknolojisi ve elektrikli kamyonlar konusundaki uluslararası işbirliğinin, yeni çığırlar açmasını beklediğini ifade etti.

Bosch'un küresel bir şirket olarak uluslararası piyasalarda dengeli ve eşit bir rekabet ortamından yana olduğunu belirten Hartung, ticaret sorunlarıyla bağlantılı olarak gümrük vergileri ve sübvansiyonlara başvurulmasının, küresel piyasada fiyat artışına ve istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinin, devam eden gümrük vergisi sorunlarını çözüme kavuşturmasını umduğunu ifade eden Hartung, bir ticaret anlaşması yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Hartung, "Çin ile Avrupa Birliği arasında gümrük vergileri konusunun görüşmeler yoluyla çözülmesine imkan tanıyan bir ticaret anlaşmasının en sonunda imzalanmasını umuyoruz" dedi.

Almanya'nın Hannover kentinde 2024 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ulaşım konulu medya ön gösteriminde Çinli otomobil üreticisi SAIC Maxus'un standında elektrikli pikabı deneyen bir , 16 Eylül 2024. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Hartung, ticaretin daha fazla serbestleştirilmesinin küresel ekonomik büyüme açısından kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. "Önümüzdeki on yıllık dönemlerde uluslararası ticaretin mümkün olduğunca yüksek düzeylerde sürdürülmesi mükemmel olur. Çünkü bu, geçtiğimiz on yıllık dönemlerde Çin de dahil olmak üzere tüm dünyaya faydalı oldu" diyen Hartung, bu trendin Bosch için de faydalı olacağını dile getirdi.

Hartung, Çin'in elektrifikasyon, akıllı mobilite, yapay zeka, dijitalleşme ve enerji verimliliği konularında değişimin başını çekerek küresel inovasyon merkezi haline geldiğini kaydetti. Teknoloji odaklı geleceğe doğru bu yönelişin, gücünü sınır ötesi işbirliğinden aldığını söyleyen Hartung, bu işbirliğinin hem Çin hem de Avrupa için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Hartung, daha derin uluslararası işbirliğinin, kilit öneme sahip bu alanlardaki inovasyona güç vermeye devam ederek Çin'in küresel teknolojik gelişim merkezi olarak statüsünü sağlamlaştıracağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bosch Başkanı'ndan Çin'in İnovasyon Rolu - Son Dakika

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