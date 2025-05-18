Bosna'da 12. Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna'da 12. Çocuk Şenliği Heyecanı

Bosna\'da 12. Çocuk Şenliği Heyecanı

Yunus Emre Enstitüsü, 22 Mayıs'ta Zenica'da geleneksel çocuk şenliğini düzenleyecek.

18.05.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geleneksel hale getirilen ve 12'ncisi düzenlenecek çocuk şenliğine 5 bin 500'den fazla çocuğun katılması bekleniyor.

YEE'nin "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ülkenin farklı yerlerinde Türkçe öğrenen çocuklar, 22 Mayıs'ta Zenica şehrinde buluşacak.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak bilinen program çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürleri tanıtılacak, geleneksel çocuk ve halk oyunları gösterileri sergilenecek.

Etkinlik kapsamında çocuklara Türk ve Bosna Hersek bayrakları da dağıtılacak. YEE tarafından hazırlanan ve içerisinde hediyelerin olduğu paketler de çocuklara verilecek.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okunacak, şarkılar söylenecek. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin destek verdiği etkinlikte, Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edilecek.

Bosna Hersek'te eğitim gören Türk öğrencilerin de katılacağı etkinlikte, YEE tarafından yıl içinde düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

"Yaklaşık 500'e yakın öğrencimizi bu yıl ilk defa ağırlayacağız"

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine, 12'ncisini düzenleyecekleri etkinlikte önceki yıllarda olduğu gibi coşkulu, eğlenceli, unutulmayacak bir gün geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) desteğiyle getirecekleri halk oyunları ekibinin de gösterilerinin olacağını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'in tanınan sanatçılarından Amel Curic'in konseri olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor, heyecanlıyız, çocuklarımızla buluşmaktan mutlu olacağız. Türkiye'den de misafirlerimiz olacak. Türkiye'den Bosna Hersek'e kardeş okullarını ziyarete gelen yaklaşık 500'e yakın öğrencimizi de bu sene ilk defa Zenica'da ağırlama imkanına sahip olacağız."

Yaman, Çocuk Şenliği'nin ardından 23-24 Mayıs'ta ise bu sene 3'üncü kez düzenleyecekleri Türkiye Günleri etkinliğini de başkent Saraybosna'daki Safet Zajko Parkında yapacaklarını belirtti.

Türk kültürünü tanıtacakları etkinlikte Türkiye'deki belediyelerin desteğiyle birçok atölye kurulacağını kaydeden Yaman, "2 yıldır yoğun bir katılım görmekteyiz. Bu sene etkinliklerimizi genişlettik. Ayrıca tabi bu kapsamda sergilerimiz olacak. Nasreddin Hoca fıkralarının Boşnakça ve Türkçe'sini göstereceğiz. Halk oyunları ekiplerimiz olacak. Çocuklar için çocuk oyunlarımız da olacak." dedi.

Yaman, Türkiye Günleri kapsamında Türk yemekleri ve tatlılarının da gelen misafirlere ikram edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna'da 12. Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:33:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bosna'da 12. Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.