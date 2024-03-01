Bosna Hersek, bağımsızlığının 32. yılını törenlerle kutluyor

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Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, bağımsızlığının 32. yılını ülke genelinde düzenlenen bir dizi törenle kutluyor.

29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ardından bağımsızlığına kavuşan ülkedeki ilk törende, başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi, milli marş dinletildi.

Törenler kapsamında bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine çiçek bırakıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic'in de temsilci gönderdiği Kovaçi Şehitliği'nde dua edildi.

Ülkedeki en önemli iki milli bayramdan biri kabul edilen Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı'na ve 1992-1995 yıllarında kuşatma altındaki başkent Saraybosna'da öldürülen 1601 çocuk anısına yaptırılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'na da çiçek konuldu.

Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda da tören düzenlendi. Törende, soykırımda hayatını kaybedenler için dua edildi ve anıt mezara çiçek bırakıldı.

Bağımsızlık Günü, Mostar başta olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de törenlerle kutlandı.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti entitesinde milli bayram olarak kabul edilmiyor.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde 29 Şubat-1 Mart 1992'de düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan, Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma katılım oranı yüzde 63,6 olmuş ve katılımcıların yüzde 99,7'si bağımsızlık için "evet" oyu kullanmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.