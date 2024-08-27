Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

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Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ve beraberindekiler, Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Başkan Yüksel, Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ile görüşerek iki toplum arasındaki dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

27.08.2024 10:02  Güncelleme: 10:19
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(İSTANBUL) - Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ve beraberindekiler, Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti.

Başkan Yüksel, Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ile eşi Jadranka Dizdar, Bakan Yardımcısı Zaim Beriša ile eşi ve Bakanlık Baş Danışmanı Nisvet Mujonovic'i makamında ağırladı.

Görüşmede iki toplum arasındaki dayanışma ruhuna vurgu yapan Yüksel, şunları söyledi:

"Biz etle tırnak gibi iç içe geçmiş iki toplumuz"

"Ülkemizde de büyük acılar yaşadık. Ancak biz, birbirini anlayan ve empati kuran toplumuz. Bu nedenle, bu iki ülkenin kültürel ve ekonomik iş birliklerini daha da üst seviyelere çıkarması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu birlikteliği Kartal'da başardık. Ülke olarak da bu birlikteliği sağlamalıyız, zira biz etle tırnak gibi iç içe geçmiş iki toplumuz. Risoko ve Mogovic olmak üzere iki kardeş belediyemiz var. Gelecek sene, bu iki belediye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek Bosna'daki büyük dayanışma ruhunu Kartal'da bir kez daha hayata geçireceğiz. 14 yıl önce, gençlik kollarında yöneticiyken bir arkadaşım bana Srebrenitsa'daki acıları anlatmıştı. O gün bu acıyı derinden hissettim. Arkadaşımın anlattıklarıyla duyarlılığım arttı ve belediyede yönetici olduktan sonra bu konuya daha fazla önem vermeye başladım. Belediye Başkanı olduktan sonra ise Srebrenitsa anmasını büyütmek ve unutturmamak için daha fazla çaba gösterdim. Tabii ki, bu anma törenlerini gerçekleştirirken en büyük yol göstericimiz Bosna Sancak Derneği oldu, bu vesile ile kendilerine de teşekkürlerimizi etmiş olalım. Kartal Belediyesi olarak Boşnak kardeşlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Bosna Hersek, köklü tarihinden bu yana dostluk ve kardeşlik içinde ilişkilerini büyütmeye devam ediyor, bizler de bu kardeşlik ilişkisini korumak ve güçlendirmek için her zaman emek vermeye devam edeceğiz."

Misafirperverliği için Başkan Yüksel'e teşekkür eden Bakan Dizdar, "Srebrenitsa anmasını organize eden Bakan olarak, gelecek yıl anmanın 30. yılına ulaşacağız. Bu önemli yıl dönümü anısına, 30 gün sürecek bir anma etkinliği düzenleyeceğiz. Bu katliamın acısını derinden hissettiğiniz ve bu anma etkinliklerini gerçekleştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmenin ardından Yüksel ve heyet, Kartal Meydanı'ndaki Srebrenica Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek, anıta çelenk ve karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

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