Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kütüphanesi açıldı

Güncel

Bosna Hersek'in Travnik şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kütüphanesi açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Travnik Karma Lisesi'nde yapılan kütüphanenin açılışına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Travnik Belediye Başkanı Kenan Dautovic, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Girgin, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Travnik şehrindeki en büyük lise olan Karma Lisesi'nde TİKA tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptıklarını söyledi.

Okulda ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan sergiyi de açtıklarını aktaran Girgin, "TİKA tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz gecesi Türkiye'de olan Boşnak öğrencilerin izlenimlerini anlatan bir film de gösterildi. Kardeş Bosna Hersek ile her alanda dayanışmamız devam ediyor." dedi.

Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo ise Türkiye'de ve Bosna Hersek'te vatanları uğruna şehit düşenlere rahmet dilediğini belirterek, proje için Türkiye'ye teşekkür etti.

Öğrencilerin Türkiye'de demokrasi ve özgürlüğün nasıl kazanıldığını öğreneceklerini dile getiren Lendo, "Öğrencilerimiz bu mekana girdiklerinde, 15 Temmuz olayının adını taşıyan kütüphanenin değerini hatırlayacaklar. TİKA'ya da teşekkür ediyorum. Bosna Hersek, Türk halkına demokrasi mücadelelerinde destek verdi." ifadesini kullandı.

Travnik Belediye Başkanı Kenan Dautovic ise kütüphanede Boşnakça eserlerin yanı sıra Türkçe öğrenen öğrenciler için de eserler olacağını, Türkçe öğreniminin şehirde artış gösterdiğini söyledi.

Girgin ve beraberindekiler kitapları inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.